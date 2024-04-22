Экстрасенс Дарина Фрейн сообщила, что стагнация Украине не грозит, мы уже нашли свою точку роста, и назад от нее отойти невозможно, поэтому движение будет только вперед.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Сколько мы еще будем в таких экстремальных условиях развиваться? Что нас ждет в послевоенные годы? Будет ли у нас та стагнация, о которой все говорят?

Она уже была, она была в годы правления Януковича, когда они резали петухов в Межгорье и останавливали искусственно через магические ритуалы развитие нашей страны. Вот как раз стагнация нам только не грозит.

Как бы мы не отрицаем, мы не живем в мире розовых пони, мы говорим о потребностях, о боевых действиях, о том, что постоянно идут ракетные удары. Мы же не говорим, что их нет. Они будут еще какое-то время, еще до года горячей фазы войны, пока что вот я так вижу. Опять же, информация меняется, будем надеяться, что оно пройдет быстрее.

Но точка роста уже случилась, и дальше будет. Есть такой момент, когда человек находит свое призвание, нащупывает, и у него уже нет качели вниз-вверх, он просто планомерно идет вверх. Где-то он останавливается, зависает на одном шаге, где-то он просто идет вперед, но он не идет обратно.

Так вот, обратно в Сансару, в советское время и во времена, близкие к российской диктатуре, мы уже не придем никогда. Поэтому дальше только рост.

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