Министерство иностранных дел приказало руководителям всех дипломатических учреждений Украины временно приостановить все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста.

Решение будет действовать до получения разъяснений о порядке применения положений нового закона о мобилизации.

"Запрещено какие-либо действия в том числе с загранпаспортами. Податься на паспорта нельзя. Даже если вы забили себе какую-то очередь и точно так же забрать паспорта нельзя будет. И они это просто сделали одним днем ​​без предупреждений”, - рассказывает в своем блоге Денис Галандзовский.

Как сообщали украинские СМИ, МИД Украины приказал дипломатическим ведомствам Украины временно приостановить консульские действия. Запрет будет действовать до разъяснений положений нового закона о мобилизации.

«С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избегания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета территориальными центрами комплектование и социальная поддержка и наличие военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в письме.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой закону об усилении мобилизации предоставления консульских услуг за границей возможно будет только в случае обновления военно-учетных данных. Закон вступит в силу 18 мая.

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