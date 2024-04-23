Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как я и говорил, эффект домино будет, то есть по Соединенным Штатам включатся другие партнеры, которые также объявят поддержку и пакеты для Украины именно в этот трудный период, когда враг интенсифицирует наступление и будет активизироваться», - отмечает Александр Мусиенко.

Кроме этого, добавляет он, уже были заявления и от премьера Чехии Фиалы, и от топ-дипломата ЕС Борреля, что в конце мая, в начале июня Украина получит первую партию снарядов по чешской инициативе, вероятно, это будет 180-200 тысяч. Попутно эксперт вспоминает об обещаниях дать Украине ПВО, о Греции, у которой остались ракеты советского образца до С-300 и не только.

Итак, констатирует он, дальше ожидаем, что с новыми пакетами помощи подключится Германия, Франция, которая, в конце концов, хотела отправить войска в Украину. Относительно конкретно Франции, объясняет эксперт, важно, чтобы она синхронизировалась со Storm Shadow от Британии и предоставила нам SCALP-EG.

«Почему ракеты важны? И здесь пока речь не идет о дальности, я все же ожидал и думал, возможно, британцы предоставят нам не 270-280 км, как это было раньше, а мы получим 450, и увеличим дальность удара. Это было бы очень важно. К чему все это готовится? А это готовится к тому, что нужно уничтожить или существенно повредить Крымский мост», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, действительно ли ядерные угрозы со стороны россии имеют вес или это запугивание для Запада.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал, какие страны путин хочет захватить для своей новой империи.





