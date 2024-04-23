Грузинский политический аналитик Гела Васадзе объяснил, что Саакашвили хотел увести Грузию от россии очень резко, и это обернулось соответствующей агрессией со стороны кремля.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По словам гостя программы, Саакашвили проиграл в частности потому, что был у власти уже 9 лет, это много, и еще он проводил реформы, а также во внешней политике целиком и полностью положился на Запад, а от россии начал отходить очень быстрыми темпами.

«По-другому отойти от россии невозможно на самом-то деле, давайте не будем себя тешить иллюзиями. То, что, например, сейчас происходит в Армении, когда они пытаются рубить хвост кошки по частям, это все разговоры в пользу нищих. В случае с Украиной произошло немножко по-другому, это россия резко отошла от Украины. А вот Саакашвили попытался сам резко уйти от россии, что, естественно, вызвало очень болезненную реакцию россии», - объясняет Гела Васадзе.

По его словам, эта ситуация с Саакашвили устраивала какую-то часть администрации США при Джордже Буше младшем, конкретно его и вице-президента Чейни, а вот министр обороны Гейтс и госсекретарь Райс были противниками этого курса. И это, добавляет аналитик, он уже не говорит о Европе, о Меркель и Саркози, тогда они так себе относились и к Украине, и к Грузии, что по большому счету и привело к агрессии россии.

«Ну, вот сменилась парадигма, сменилась власть в Вашингтоне, пришла демократическая администрация, у которой была перезагрузка с россией, и Саакашвили просто стал не нужен, он стал просто раздражать. Дождались демократических выборов, и, давайте скажем так, смена власти в Грузии и приход к власти Иванишвили был согласован», - заключает Гела Васадзе.

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