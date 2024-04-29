В Киеве будут рассматривать дело о растрате экс-чиновником денег офсетной фабрики.

Полиция Киева сообщает, что бывшему должностному лицу Киевской офсетной фабрики грозит заключение за растрату почти 900 тыс. грн. Его подозревают в растрате около 900 тысяч гривен предприятия.

По информации полиции Киева, в 2022 году экс-руководитель Киевской офсетной фабрики реализовал полиграфическую продукцию по цене ниже стоимости ее изготовления. Согласно его обязанностям, он должен был увеличить финансовую прибыль, включая стоимость отпускной продукции.

Однако подозреваемый допустил растрату почти в 900 тысяч гривен.

В связи с этим 42-летнему фигуранту было доложено о подозрении. Санкция по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Politeka также писала о ректоре университета в Киеве, растратившем более 800 тысяч грн государственных средств. Речь идет об исполняющем обязанности ректора Таврического Национального университета.

За период с 2017 по 2021 год он использовал свое должностное положение для растраты 842 тысяч гривен государственных средств. Экс-руководитель вуза создал три учебно-научных института на базе университета, в которые назначил директоров, однако образовательная деятельность там не проводилась. Подробнее об этом деле можно узнать в статье .

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