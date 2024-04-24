Об этом он рассказал в своем блоге.

«Пакет, говорят, сейчас будет на миллиард, первый транш. Я почему-то думал, что будет больше, скажу прямо. Но, если это миллиард, и через две недели будет снова миллиард, то, конечно, это те объемы как раз, на которые нужно выходить с точки зрения поставок и обеспечения Украины», - отмечает Александр Мусиенко.

Итак, констатирует эксперт, США уже подключились, дальше дело за остальными, Германия активно ищет Украине Patriot, в ближайшие недели будут истребители F-16, мы видим еще и транши финансовой помощи от ЕС. Так что, утверждает он, создается впечатление, что наступление россиян мы отразим, тенденции помощи положительные.

«Тренды заданы. А сейчас военные расходы, то есть расходы на производство оружия растут в мире. На самом деле это, с другой стороны, несколько угрожающие тенденции, поскольку растут расходы, будет больше оружия, готовятся к войне. Сразу создается такое впечатление, ну, и оно, к сожалению, есть такое. Поэтому это тоже не очень утешительная тенденция», - рассуждает Александр Мусиенко.

То есть, объясняет он, Украине нужно защищаться, это понятно, наше государство будет милитаризироваться, перед нами стоят серьезные вызовы, с другой – милитаризируется весь мир, а это выглядит угрожающе. Возможно, рассуждает эксперт, после победы над россией и путинским режимом ситуация будет меняться и мир будет устремляться к миру.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, кто после Британии следующим выделит новый пакет помощи Украине.

Также Politeka писала о том, что Новохатский рассказал, заслуживает ли украинский народ власть, которую имеет.





