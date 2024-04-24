Правительство приняло решение, согласно которому мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут получить паспорт гражданина Украины или загранпаспорт за границей, как раньше. Теперь эти документы можно получить только в территориальном органе или подразделении миграционной службы.



Об этом говорится в постановлении Кабмина.



"Получение паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданином Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется в территориальном органе/территориальном подразделении ГТС. Пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", – сообщили в Кабмине.

Согласно постановлению Кабмина, процедура получения паспорта гражданина Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет теперь осуществляется только в территориальном органе или подразделении ГТС.

Также это постановление предусматривает, что такие паспорта не будут пересылаться в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для выдачи.

Важно отметить, что эти ограничения не касаются украинских мужчин (18-60 гг.), имеющих право на пересечение границы во время военного положения.