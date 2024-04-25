Медиум Анна Атаманова прокомментировала ситуацию с поднятием уровня воды в мире и предупредила, что будет в Украине, грозит ли это затоплением киевского метрополитена.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как вы видите этот год? Это год катастроф, это год природы, год планеты. Сейчас и в Киеве поднимается вода, очень много рек в Украине начали подниматься над землей. Скажите, пожалуйста, чего дальше следует ожидать?

Да, ко мне приходил Нептун, он на меня смотрел, и я поняла, что будет очень много воды подниматься, уровень воды в других странах. Относительно Украины. То, что у нас поднялась вода, это не будет так опасно, как в, например, россии.

И действительно это для нас к лучшему, особенно в Запорожье, потом мы будем это понимать и знать из новостей, возможно. Но Украину очень сильно защищают светлые энергии. И то, что у нас поднялся уровень воды, это для нас к лучшему, ведь я чувствую и видела стратегии, наступления, все это будет для Украины проигрываться к лучшему. Так что не нужно волноваться. Опасности как таковой сильной не будет.

Действительно ли есть угроза того, что снова метрополитен (ред. – в Киеве) останется на ремонте и могут закрыться еще станции?

Сильно не будет, это просто предупреждение для украинцев, это не страшно. Ну, кое-что может быть, но не так страшно, как нам может казаться. Для Украины это к лучшему, я опять же говорю, особенно Запорожье.

В этом году какие еще природные катаклизмы ждут Украину и мир?

Температура опять же будет меняться: то жарко, то тепло. Таких сильных колоссальных проблем на территории Украины не будет. Украина постоянно будет словно тонущий корабль, который в последний момент может вплыть. Будут как приятные новости, так и негативные.

Как сообщала Politeka, Максимуза заявила, что Запад действительно ожидает, чтобы мы сами разобрались со своими коррупционерами и наполнили бюджет.

Также Politeka писала, что Ланг рассказала, как Украине взять инициативу на фронте.