Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что на самом деле Китай больше торгует с ЕС, США, Австралией, чем с россией, поэтому не такие уж они и стратегические партнеры, как об этом говорит путин.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«На 28% там увеличился товарооборот общий (ред. – между Китаем и россией), он там составляет сейчас 240 млрд долларов. Ну, но это опять же не покрывает всего. 240 млрд, россия это представляет как грандиозную дружбу, что это вот проявление стратегического партнерства. Ну, так с американцами почти триллион, а у них о стратегическом партнерстве речь не идет, они себя позиционируют как конкуренты», - отмечает Александр Мусиенко.

Также, добавляет он, товарооборот Китая с ЕС почти триллион, с Австралией также 250-300 млрд, с Аргентиной, с Бразилией. А что касается Австралии, рассказывает эксперт, то здесь с Китаем был конфликт, но китайцам понадобился австралийский уголь, и они договорились, сняли санкции с австралийских вин, тем не менее, товарооборот значительный.

И при этом всем, подчеркивает он, никто не выходит и не рассказывает, что они самые важные, самые стратегические партнеры. То есть, объясняет эксперт, это вопрос восприятия, и россия всегда такова была, ей важно казаться, а не быть.

«Потому что они хотят выдавать желаемое за действительное, хотят сказать, что, смотрите, мол, это такое сотрудничество, оно свидетельствует, что Китай самый преданный, верный нам, что Китай будет там и т.д. На самом деле, это экономика. Но вот тогда экономика где самая важная? А она важна с Китаем и с ЕС, она играет роль», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Максимуза заявила, что Запад действительно ожидает, чтобы мы сами разобрались со своими коррупционерами и наполнили бюджет.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал решение Конгресса и Сената проголосовать за помощь Украине.





