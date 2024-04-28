Раскрыта схема отправки уклонян за границу из-за фальшивых браков с инвалидами. Полиция столицы заявила о раскрытии тщательно спланированной деятельности, заключавшейся в изготовлении фиктивных браков для мужчин, пытавшихся избежать военной мобилизации.

По данным правоохранителей, сотрудники миграционной полиции совместно со следователями полиции Киева под руководством прокуратуры раскрыли эту преступную схему. Инициатором ее стала 38-летняя жительница Киевщины, которая из-за объявления в телеграмм-каналах привлекала мужчин годного возраста, а ее сообщница, 48-летняя женщина, помогала найти "невест". Организатор также лично проводила "молодых" через границу. За эти услуги фигурантки брали 3500 долларов.

Деятельность раскрыли сразу после заключения фиктивного брака с 43-летней женщиной из Тернопольщины, прибывшей в Киев на один день для этого соглашения. Она получила 1500 долларов за участие, но эти средства были конфискованы правоохранителями.

Организатора и женщину-инвалида задержали, им грозит до 9 лет заключения, а также конфискация имущества. Третья участница схемы также может быть объявлена ​​о подозрении, а все другие причастные лица к этой противоправной деятельности устанавливаются правоохранителями.

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