Врачи зашили военного Руслана и начали готовиться к сложнейшей операции в его жизни и карьере опытных хирургов.

Украинскому военному дали всего 2% шансов на выживание. После ранения оказалось, что у него в сердце опухоль размером с самое сердце. Такие оперативные вмешательства очень редки в мире. В течение 13 часов хирург Владимир Мороз вместе со своей командой выполнял операцию над бойцом Русланом Тищенко. В течение 4 часов сердце бойца было вне его тела. За его жизнь боролись 60 специалистов.

Руслан Тищенко – нацгвардеец, командир инженерно-саперного взвода. Он оказался под вражеским обстрелом, когда работал на харьковском направлении. Это была сложная операция в тылу врага, в ходе которой саперная группа попала под танковый обстрел. Его собратья спасли, выполнив высокую ампутацию, ставшую единственной возможностью спасти ему жизнь.

"Он был подавлен. И я долго пыталась восстановить его психологическое состояние, вернуть к жизни, побуждать к тому, что жизнь на этом не заканчивается, что можно жить. И я всегда говорила ему, слушай, ну ты радуйся, что у тебя только одной ноги нет", - рассказывает его жена Ирина.

Ежедневно она ободряла его к активности. Имелись многочисленные операции, тренировки и протезирование в США. Руслан научился ходить. Казалось, можно возвращаться домой в родной Харьков и забыть о больничных палатах. Оставалось только пройти медицинскую экспертизу, и это должно быть формальностью. Но кардиологи обнаружили опухоль в его сердце.

Когда Ирина узнала про опухоль в сердце Руслана, она едва сдерживала свои эмоции. Она почти потеряла его во время войны, а теперь столкнулась с диагнозом онкологии и мрачными прогнозами врачей, согласно которым без операции Руслан не доживет до нового года, до которого оставалось всего три недели.

"У него шансов на жизнь было всего 2 процента, 2 из 100. Но, говорит, 2 процента – это тоже много. Давайте воспользуемся двумя процентами, потому что он все равно умрет. И сказала, если хотите увидеть сына живым, а дочери сказала, если хочешь увидеть отца, приезжай.

Во время первой операции врачи обнаружили, что опухоль достигла размера сердца и проросла в его левую часть.

Врачи зашили Руслана и начали готовиться к сложнейшей операции в его жизни и карьере опытных хирургов. Трансплантация была невозможна, и никакой альтернативы не было.

Это было очень редкое вмешательство. В отделении кардиохирургии Тернопольской областной больницы изучили опыт всех клиник мира, где когда-то проводили подобные операции. Консультируясь с украинскими коллегами, врачи решили удалить сердце, прооперировать его отдельно и вернуть на место. Для отточения плана операции кардиохирурги тренировались на сердцах анатомически близких к человеческим.

В течение 13 часов за операционным столом работало несколько команд хирургов и анестезиологов. Самый критический момент наступил, когда сердце Руслана было извлечено и поддерживалось с помощью аппарата искусственного кровообращения. Больное сердце охлаждалось специальными растворами, после чего врачи оперировали его отдельно, отделяя здоровые ткани от опухолевой массы. Для восстановления полностью пораженной левой стенки использовали бичий перикард, биоматериал, специально обрабатываемый для нужд кардиохирургии. После того, как сердце было вшито назад и запущено, все присутствовавшие на момент задержали дыхание, ожидая, когда оно снова начнет сражаться.

Для спасения Руслана были задействованы все ресурсы отделения – 60 специалистов приняли участие в его спасении. На первый месяц после операции Руслан почти не мог встать с постели.

С тех пор прошло более четырех месяцев, и Руслан сейчас находится на реабилитации в Киеве.

Источник: ТСН.

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