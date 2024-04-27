В суде Днепра продолжается рассмотрение дела о пропавшем без вести фиктивном браке с военным. Две женщины утверждают, что имеют право на выплаты пропавшего без вести на Донетчине бойца. Ольга, бывшая жена пропавшего военного, сначала получала боевые выплаты как опекун их несовершеннолетнего ребенка. В первые полгода эти средства поступали именно в нее. Но вдруг она узнала, что теперь деньги уходят новой жене бывшего.

Яна Биднюк – работница ЗАГСа – утверждающая, что является законной женой пропавшего военнослужащего, рассказывает об их общих моментах. Они начали встречаться в августе 2020 года, а летом 2021 вместе провели время на море в Заливе, живя в одном из пансионатов, название которого Яна не упоминает. Также пара посетила Львов во время католического Рождества того же года, но никаких фотографий по этим путешествиям у Яны не сохранилось.

Брак был заключен 2 августа 2022 года, день после того, как военный потерял платежную карту и посетил банк для ее перевыпуска.

Однако информация из воинской части, где брал службу военнослужащий, свидетельствует о том, что с момента мобилизации 25 февраля 2022 он не был в отпуске, не находился в медицинском учреждении и не имел служебной зоны отчуждения. Военная часть также не имеет никаких рапортов о его отпусках.

После перерыва судья спрашивает, есть ли общая фотография после регистрации брака. Яна отвечает, что нет, поскольку ее муж является военным. Однако она отмечает, что в 2015 году, когда они оба служили, они делали фото вместе. Во время церемонии заключения брака свидетелей или фото, по ее словам, не было.

Суд вызывает отца пропавшего военнослужащего как свидетеля. Он заявляет, что впервые увидел Яну Биднюк во время судебных заседаний и раньше не знал ее существования в жизни своего сына. В следующем месяце суд планирует рассматривать документальные доказательства обеих сторон.

Источник: ТСН

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