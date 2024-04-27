Правоохранители провели шесть санкционированных обысков, обнаружили и изъяли документы, блокноты с черновыми записями, мобильные телефоны и компьютерную технику.

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона доложено о подозрении руководителю одного из департаментов Днепровского городского совета и его заместителю по факту растраты имущества (ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Подробности сообщили в ДБР.

По данным следствия, они организовали схему хищения бюджетных средств, предназначенных для программы поддержки территориальной обороны Днепра.

При закупке необходимых товаров для воинских частей они не обеспечили надлежащего определения их стоимости, что привело к завышению цен. Эти действия привели к убыткам бюджета в размере более 8,5 млн. гривен.

Правоохранители провели шесть обысков, в ходе которых изъяли документы, блокноты с записями, мобильные телефоны и компьютеры. В настоящее время решается вопрос о применении мер по подозреваемым.

В рамках расследования также проверяется возможная причастность других лиц к преступлению. Досудебное расследование осуществляется детективами БЭБ Украины, а оперативное сопровождение обеспечивают сотрудники УСС и ДСР Нацполиции Украины в Днепропетровской области.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​судебным приговором.

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