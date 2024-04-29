В возрасте 76 лет ушел из жизни Михаил Фоменко, известный защитник киевского "Динамо" и бывший тренер сборной СССР. Он являлся ключевой фигурой в приведении столичного клуба к победе в первом чемпионате независимой Украины. Кроме того Фоменко тренировал национальную сборную страны, с которой принял участие в чемпионате Европы 2016 года.

Информацию об этом опубликовал сайт Федерации футбола Сумской области.

"Сегодня ушла из жизни Легенда. Умер Михаил Фоменко... С Михаилом Ивановичем ушла целая эпоха украинского и мирового футбола. Ассоциация футбола Сумской области приносит свои искренние соболезнования семье и близким Михаил Фоменко", - говорится в сообщении.

Родившись в селе Малая Рыбица, Фоменко начал свою карьеру в футбольном клубе "Спартак" в Сумах, а затем перешел в луганскую "Зари". Именно здесь его заметил тренерский штаб киевского "Динамо", где он присоединился к команде в 1972 году.

Здесь он стал ключевым игроком в составе легендарной команды под руководством Валерия Лобановского. Вместе с "Динамо" Фоменко одерживал победы в чемпионате СССР, Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА. В составе сборной СССР он стал вице-чемпионом Европы в 1972 году и получил бронзовую медаль на Олимпиаде в 1976 году.

После завершения активной спортивной карьеры Михаил Фоменко приступил к тренерской деятельности. В сезоне 1992/93 он возглавил киевское "Динамо" и помог команде завоевать свой первый титул чемпионов Украины. Кроме того, через восемь лет он вывел столичный ЦСКА в финал национального Кубка.

В 2012 году Фоменко был назначен главным тренером сборной Украины. Под его руководством украинская сборная одержала одну из самых памятных побед в своей истории — победу над сборной Франции со счетом 2:0 в плей-офф отбора к чемпионату мира 2014 года.

В июле прошлого года стало известно, что Фоменко лечится от онкологии. В тяжелом заболевании тренер признался в комментарии журналистам.

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