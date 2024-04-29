По словам военного, люди находят самые невероятные способы избежать службы, даже если для этого приходится рисковать своей жизнью.

Боец 12-й бригады НГУ "Азов" на позывной "Нико", который продолжает служить, несмотря на потерю конечности, рассказал об отсутствии желания среди некоторых граждан вступать в Вооруженные силы Украины. О критической ситуации в армии боец ​​12-й бригады НГУ "Азов" на позывном "Нико" рассказал в интервью для TSN.

По его словам, люди находят самые невероятные способы избежать службы, даже если для этого приходится рисковать своей жизнью, переплывая реку Тиса или даже топясь в ней. Он напомнил украинцам, что война еще не закончилась, она еще не скоро закончится, и нужно продолжить исполнять долг — кто, как не мы.

"Сейчас желающих идти в Вооруженные Сил Украины, становиться на защиту совсем нет. Люди, которые только не придумывают: здесь Тису переплывают, топятся в той. своей семьи, своего государства, своей нации, чем ты просто-напросто утонешь, как крыса. Я просто не знаю, как по-другому называть бегущих людей», — подчеркнул военный.

"Нико" рассказывает, что несмотря на потерю ноги, ему не видится жизнь вне службы до тех пор, пока идет война.

"Тупо сидеть дома, получать ту пенсию, донатить с той пенсии. Нет, я сейчас восстановился, я могу двигаться, конечно, не так быстро, как до ранения, но я почти ничем себя не отличаю от тех, кто не имеет ампутации. Я такой же человек, но немного есть такой недостаток. Ну и ребят надо менять, а менять сейчас будет никем», — говорит он.

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