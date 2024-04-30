Дом, который Лидия Степановна строила собственноручно, был разрушен русскими войсками, а ее родные получили ранения.

Лидия Степановна под обстрелами прошла весь фронт, преодолела около 10 км, дважды падала - но во что бы то ни стало стремилась добраться до свободной украинской территории. Целеустремленной женщине была оказана вся необходимая помощь, и сейчас она находится в относительной безопасности. Подробностями поделились в пресс-службе Нацполиции.

Дом, который Лидия Степановна строила собственноручно, был разрушен русскими войсками, а ее родные получили ранения. В разгар борьбы, в свои 98 лет, она совершила невозможное, спасая себя от оккупантов.

В течение целого дня Лидия Степановна шла без еды и воды, несколько раз падала от усталости, но держалась на двух палках и "на характере". Она чудом осталась жива и невредима.

Вечером уставшую пешеходку заметили военные, передавшие ее группе полиции "Белый Ангел". Полицейские доставили ее в шелтер для эвакуированных, где сейчас о ней заботятся. Правоохранители в настоящее время разыскивают родственников женщины. После этого удивительного события Лидия Степановна чувствует себя хорошо.

"Я ту войну пережила и эту войну переживаю. Осталась без ничего. Но я своей Украиной на ногах вышла", - заявляет она.

Напомним также об Иване Яковлевиче, поселившемся на Днепропетровщине. В 88 лет он пешком под обстрелами вышел из оккупации, потому что не хотел брать российский паспорт.

Оккупанты угрожали расстрелять, отобрали украинские документы. Поэтому он решился ночью убежать из Очеретиного с одной сумкой, более шести часов шел пешком, а потом попутками добрался Покровская. Уже там попросил о помощи. Эвакуационники доставили пенсионера в Днепр.

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