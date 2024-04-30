Военнослужащий с позывным "Джокером", Михаил, играет ключевую роль в подразделении беспилотных летательных аппаратов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. В начале полномасштабной войны он перевез свою сестру из Киева в более безопасное Закарпатье, после чего сам сразу же обратился в военкомат.
Историю военного рассказали на странице Закарпатского легиона в Facebook . Он также был неприятно поражен поведением мужчин в тылу.
Хотя Михаил мог бы остаться в гражданской жизни, поскольку в его 24 года он еще не подлежал мобилизации по возрасту и имел ограничения по пригодности к военной службе, он решил активно включиться в военные действия.
Отказавшись от формальной военно-врачебной комиссии, Михаил настаивал на вступлении в 128-ю отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду, заслужив среди товарищей позывной "Джокер".
По словам военного, расстояние поражения и мощность боеприпасов для FPV-дронов со временем будет только расти и эффективность беспилотников высока. Потому операторы БПЛА часто сами становятся приоритетной мишенью для российских беспилотников. "Джокер" знает это по своему опыту.
"Мы должны были возвращаться с боевой позиции, за нами на пикапе приехал товарищ. По дороге догнал вражеский дрон, но не попал — взорвался в нескольких метрах от машины. Оказалось, россияне мониторили дорогу, запускали поочередно FPV-дроны, чтобы постоянно быть в воздухе. Вскоре после выезда другой дрон догнал нас и попал в переднюю дверь, приехавший за нами, погиб.
После перенесенных двух операций и лечения Михаил вернулся в свое подразделение и продолжил участвовать в войне. Во время следующего боевого выезда получил еще одно ранение, но быстро восстановился.
После ранения Михаил лечился в тылу и видел многих мужчин призывного возраста, которые не хотят идти воевать. Эта картина его неприятно поразила.
"Сейчас есть шанс сохранить страну и добыть в борьбе право на свободную жизнь. Ведь если проигрываем, больше шансов не будет. Да, война — это страшно, здесь присутствует смерть. И мне бывает страшно на позиции во время обстрела. Но страх надо учиться преодолевать. Зато здесь такой опыт, который не переживешь нигде — эмоции, дружба, ощущение плеча, адреналин, радость от уничтожения целей.
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