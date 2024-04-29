Тарологиня Елена Бюн сделала расклад и рассказала, что планируют россияне на фронте и что им удастся, будут ли обстрелы и продвижение на направлениях.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я услышала очень серьезное заявление от Буданова, что враг может пойти снова, нападать на Украину, может заходить на новые территории уже в начале июня, в конце мая. Действительно ли есть такая угроза?

Скажем так, тут прямо четко. В мыслях, в планах что-то отхватить есть, ну, в планах то у них всегда есть.

К сожалению, опасность идет домам, людям, здесь четко Башня идет. Тут еще карта праздника. Они еще планируют свои обстрелы достаточно. Планы там у них есть, но что у них получится с этими планами? По пассиву идет, по пассиву. Ну, желание, что-то такое большое. Но по пассиву, мечтать не вредно.

Планируют, да, они планируют в нескольких направлениях. И здесь тоже у них планы, в нескольких направлениях. По воде что-то или к воде, через воду. Но не добьются они того, чего они хотят. Ну, какие-то такие коварные планы у них есть. Тупик.

Но, к сожалению, надо оставаться очень внимательными в первой половине мая. Попытка оставить нас дальше без света, тупик. А что с водой? Попытка где-то то ли по воде, то ли через воду, вот где-то так. Но как попытаются, туда же и пойдут.

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