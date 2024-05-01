При попытке выбраться из окружения, 12 апреля 2022 года, Иван попал в плен, где его подвергали побоям и пыткам электрическим током.

Иван Панкин, 32-летний военнослужащий из Николаева, присоединился к Вооруженным Силам Украины 26 февраля 2022 года, с первых дней полномасштабного вторжения. Свою историю он рассказал в спецпроекте "Закаленные боями и солнцем" в эфире "Украинского радио. Николаев".

До войны он работал специалистом по тепло-вентиляционному оборудованию на местных предприятиях. Иван служил в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты и участвовал в обороне Мариуполя. При попытке выбраться из окружения, 12 апреля 2022 года, Иван попал в плен, где его подвергали побоям и пыткам электрическим током.

"Выводили каждую камеру в коридор на "построение" и там уже издевались, как хотели. В камерах в шесть подъем и до десяти вечера ты стоишь. Не позволяли ни садиться, ни ложиться. И еще наказание было — заставляли всю камеру считать всю ночь:" первый, второй, третий, четвертый, так по кругу Нас там было четыре человека. Не разрешали спать.

Впоследствии Иван оказался в СИЗО Вязьмы в Смоленской области России, где узнал свой будущий обмен. Он вернулся в Украину 16 февраля 2023 года. Первое, что он сделал после увольнения, позвонил своей матери, их разговор сопровождался слезами с обеих сторон.

После полугода реабилитации и поддержки от семьи и друзей Иван присоединился к 123-й бригаде Территориальной обороны, где продолжает службу на Херсонском направлении по состоянию на 20 апреля 2023 года. Он поделился мыслями о своем времени в плену, указав, что россияне пытались психологически сломать украинских воинов. Иоанн призывает не терять надежду и верить в освобождение всех пленных.

У Ивана есть планы на будущее — после войны он хочет открыть собственное дело.

"Самое страшное, что ребята еще в плену, их не обменяли. Потому что сидят они ни за что, и издеваются тоже ни за что. Но надо держаться, не падать духом. Когда-то все закончится, и все вернутся домой", — рассказал боец.

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