Командир бригады высказал мнение, что проблемы с мобилизацией в Украине не ограничиваются только уклоняющимися призовниками.

Максим "Кондор" - командир 1-го стрелкового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка рассказал о необходимости мобилизации военнообязанных в Украине. Кроме того, он эмоционально обратился к гражданским украинским. Об этом он рассказал в рамках проекта "Украинский свидетель".

По мнению Максима, гражданское население должно обязательно готовиться к войне. Он отметил, что сейчас "мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК".

"Кто готовится - так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовка", - подчеркнул "Кондор".

Командир первого стрелкового батальона 59-й отдельной механизированной пехотной бригады также высказывает мнение, что проблемы с мобилизацией в Украине не ограничиваются только уклоняющимися.

"Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст – это 25 лет. Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы ребята 24 лет уходили воевать", - комментирует он.

Далее командир, известный под позывным "Кондором", подчеркивает важность общенациональной мобилизации: "Мы воюем против здоровенной страны, у которой - куча ресурсов. Нам нужно мобилизоваться всей стране. Так не получится, что те ходят в клубы, а те - ходят в окопы и воюют».

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