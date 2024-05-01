В результате было разоблачено семь случаев попытки незаконной коммерческой продажи автомобилей, импортированных в Украину как гуманитарная помощь.

Государственная таможенная служба сообщила, что группа злоумышленников попыталась незаконно реализовать семь автомобилей, доставленных в Украину в качестве гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил. Эти средства были предназначены для военных, но злоумышленники пытались продать их на территории Киевской области. Сообщено, что преступники даже уже нашли потенциальных покупателей, прибывших для выбора автомобиля.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе .

В результате было разоблачено семь случаев попытки незаконной коммерческой продажи автомобилей, импортированных в Украину как гуманитарная помощь, без уплаты соответствующих налогов. Среди этих транспортных средств были использованы автомобили таких известных марок, как Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen, а также два Opel. Местный житель из Бучанского района Киевской области пытался реализовать их через объявления о продаже.

По данным электронной базы данных таможни, указанные транспортные средства были доставлены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь. Вероятно, это было сделано во избежание уплаты налогов на эти автомобили, поскольку "транспортные средства, определенные гуманитарной помощью, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины".

"Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей. Киевской таможней составлено 7 протоколов о нарушении таможенных правил", – сообщили в Гостаможне.

В настоящее время автомобили были изъяты в качестве доказательств. По данным Национальной полиции, лицам, причастным к этим действиям, грозит штраф в размере от 50 до 150% неуплаченной суммы таможенных платежей.

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