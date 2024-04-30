Аюрведический терапевт Мария Ланг сообщила, что май – это месяц незакрытых гештальтов и плохой кармы, поэтому Украине нужно будет готовиться и к обстрелам, и к внутренним проблемам.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

«Карты, которые показывают первые три недели мая, очень сложные. И у меня даже в календаре написано, что май - это месяц кармы, которая не прожита, кармы, которую мы не смогли еще до конца преодолеть. Очень много из прошлого поднимется именно в мае, незакрытые, как говорят, гештальты. То есть какие-то незавершенные дела, болезненные темы. То есть то, что отложили на потом, то, что, скажем так, законсервировано тлеет, какая-то боль. Это в мае все прорвется.

И буквально на первую же неделю мая выпадает карта Buddha – это, естественно, накопленная наша карма. Но она выпадает в перевернутой позиции, то есть речь идет не о хорошей карме. Потому что карма у нас бывает и хорошая, то есть мы тогда пожинаем плоды своих дел.

Первая неделя мая для Киева обернется кармически событиями, когда придется снова пережить боль, снова вернуться к тем болезненным событиям, которые уже в этом городе были, а, возможно, это касается и масштабов страны.

Давайте уточним у расклада, какого рода эти события, чего они могут коснуться. Тут идет речь о каком-то противостоянии. Я думаю, что могут быть как и прилеты серьезные на первой неделе мая в столицу, вследствие которых люди могут получить ранения, так и неприятности внутри страны, когда будет столкновение каких-то сил.

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