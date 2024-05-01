В 2023 году дочь старейшей матери Украины, Анна Пидвербная, рассказала о том, что постоянно сталкивалась с насилием в собственной семье. Средства массовой информации сообщили, что в настоящее время 13-летняя девушка уже проживает в другой семье.

Об этом рассказал заместитель председателя Черниговского областного совета Дмитрий Блауш, еще в прошлом году взявший на контроль ситуацию с ребенком.

Ранее суд Чернигова решил передать девочку-подростка под опеку другой семье. Родительских прав Валентине Подвербной не отозвали. Следует отметить, что она родила Анну в возрасте 65 лет, пользуясь искусственным оплодотворением.

В конце апреля 2023 года Анна Пидвербная рассказала о фактах издевательства со стороны своей матери и призвала защитить ее. СМИ узнали, что сейчас подростку ничего не угрожает – она обрела новую семью и уже несколько недель проживает в ней.

Теперь этот ребенок нашел дом у женщины по имени Елена, которая стала его покровительницей. Елена была знакома с семьей девочки и официально взяла на себя опеку после утверждения своего заявления исполкомом городского совета. Этот процесс длился год, но теперь, по словам заместителя председателя Черниговского облсовета Дмитрия Блауша, ребенок испытывает счастье. Он получает положительную обратную связь от нее, что является важным подтверждением ее благополучия.

Дмитрий Блауш также отметил, что новый дом Анны расположен недалеко от квартала, где проживает ее биологическая мать, Валентина Пидвербная. Елена, которой около 50 лет, хорошо знакома с Валентиной, поскольку они вместе посещали одно религиозное учреждение.

По информации от Дмитрия Блауша, состояние здоровья Анны значительно улучшилось, хотя вопрос коррекции ее зрения все еще остается нерешенным. Впрочем, заместитель председателя облсовета заверил, что этот вопрос будет решен, ведь он лично обязался об этом позаботиться. Анна также высказалась на эту тему: недавно она вспомнила в своем новом посту в социальных сетях сообщение, написанное год назад, которое радикально изменило ее жизнь. Она выразила благодарность всем, кто поддерживал ее в те сложные времена.

Источник: Суспільне.

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