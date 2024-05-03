НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили нанесение дополнительных 10,4 млн грн убытков при закупке уличных светильников для нужд одной из территориальных общин Одесщины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) выявили коррупционную деятельность на сумму 16,4 млн. грн., связанную с закупкой уличного освещения для одной из территориальных общин Одесской области.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

По данным следствия, организатором схемы является бывший депутат Одесского областного совета VII созыва, также являющийся директором подконтрольной компании. Также к делу причастен бывший глава одного из поселков местной общины.

В ходе расследования выявлено, что злоупотребление при закупке светильников привело к убыткам на сумму 10,4 млн грн, а в ноябре 2023 разоблачен дополнительный ущерб в размере 6 млн грн.

По информации от правоохранительных органов, в 2018 году бывший депутат Одесского областного совета VII созыва инициировал незаконные договоренности с главой одной из территориальных общин Одесской области.

Они обошли тендерные процедуры и не использовали электронную систему закупок для заключения договоров на обустройство уличного освещения с контролируемой депутатом компанией. Это позволило завысить стоимость работ в шесть раз.

В то же время представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) рассказали, что впоследствии депутат организовал фальсификацию актов приема строительных работ, к которым были добавлены ложные сведения о расходах. Это привело к безосновательному перечислению 6 млн. грн на счет его компании. Кроме того, был разоблачен еще один случай ущерба на сумму 10,4 млн грн.

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