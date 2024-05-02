Иван вспоминает, что когда он впервые приезжал на отпуск, люди подходили к нему, многие спрашивали и обнимали - но сейчас реакция людей поменялась.

Военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады, Иван Гоголь, известный под позывным "Гога", ныне служащий в Территориальном центре комплектации и социальной поддержки в Ивано-Франковской области, поделился своими мыслями о работе военных в военкоматах. Также он резко высказался об отношении к военным с ТЦК.

Иван Гоголь стал служить в ТЦК и СП в марте 2024 года. Он – заместитель командира роты охраны по морально-психологическому обеспечению. Сейчас занимается распорядком дня военных и проверяет работу коллег во время оповещения.

"Я думаю, это – неправильно, что отвоевавший военный ходит на оповещения, разносит повестки. Потому что есть определенное количество бойцов, у которых психическое состояние нарушено. А гражданские, мягко говоря, "навращают бурю" на них. тогда мы видим в TikTok эти все видео. Но ведь люди не снимают, как они общаются.

Иван вспоминает, что когда он впервые приезжал на отпуск, люди подходили к нему, многие спрашивали и обнимали. Но сейчас реакция людей поменялась.

"Так все классно было. Хотелось возвращаться, чувствовал себя нужным, а теперь все по-другому. Последние разы, когда мы приезжали в отпуск, – ну там вообще… Ты идешь в форме, а от тебя человек убегает. Я еду по машине – от меня люди убегают. Просто еду по улице. ", – поделился впечатлениями Иван Гоголь.

Источник: Суспільне.

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