По данным следствия, незаконную схему организовали руководитель и работник предприятия, специализирующегося на производстве и поставке строительных материалов.

В Киеве правоохранительные органы раскрыли случай растраты около 10 миллионов гривен государственных средств, предназначавшихся на ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.

По данным следствия, незаконную схему организовали руководитель и работник предприятия, специализирующегося на производстве и поставке строительных материалов.

Среди участников схемы занимались генеральный директор коммунальной корпорации, отвечающей за содержание городских дорог, а также служащие из подрядных компаний.

По информации следствия, в течение 2022-2023 годов проходила подписка договоров на капитальный и текущий ремонт дорог на общую сумму более 185 миллионов гривен. Для незаконного присвоения бюджетных средств фигуранты составляли и подписывали акты о выполненных работах с заведомо ложными данными.

Например, нарушая требования тендерных документов, они изменили тип асфальтобетона на хуже качества, а на некоторых участках вместо установки новых канализационных люков и ливневых решеток использовали старые, ранее были сняты.

Полицейские сообщили подозреваемым о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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