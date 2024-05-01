Шаманка Сейраш рассказала, смогут ли ВСУ после освобождения острова Нестрыга продолжить действия на Херсонском направлении, и услышим ли мы скоро хорошие новости.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Ждать ли в мае нам хороших новостей именно с Херсонского направления?

Я понимаю, что новость стала приятной, все, я все понимаю, с одной стороны. С другой стороны, меня возмущает факт того, что об определенных вещах нужно говорить с достаточно внушительной задержкой, а не так, как у нас их озвучивают. Потому что, к сожалению, после заявления о взятии того островка, туда полетело от врага все, что могло полететь, и не только КАБЫ. А там находятся ребята, и сколько там было попаданий, никому неизвестно, и сводка нам об этом не скажет. И в этом есть также минус.

То есть я выступаю за то, что хорошие новости озвучивать нужно, но нужно их озвучивать с определенной задержкой, когда это безопасно для военных, которые стоят там в каких-то определенных местах и ​​сделали эти маленькие победы.

По Херсонскому направлению. Во-первых, там у врага есть желание совершать какие-то агрессивные действия, но позиция, я так понимаю, на Херсонском направлении вообще (не повсюду, но большей частью) для них достаточно невыгодна. Поэтому они не имеют каких-либо серьезных продвижений, а мы имеем возможность отодвинуть врага по территории.

Я не скажу, что нас в мае ожидает значительный прорыв, но тенденция на приятные новости с того направления и большие потери для врага действительно есть. То есть то направление у нас тяжелое, как и любые направления, но оно для россиян тяжелее, чем для нас. Вот так вот я это очерчу. То есть там мы имеем частичные успехи.

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