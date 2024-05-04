Около 20% дошкольников не понимают украинский язык, как утверждает документ. Об этом говорится в годовом отчете уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

В июле 2023 года в украинских детских садах находились 934 355 детей, из них 927 144 воспитывались на украинском языке. Эта информация приводит годовой отчет уполномоченного по защите государственного языка.

В отчете также отмечено, что по результатам опроса 5-летних учеников шести киевских дошкольных учреждений, проведенного ОО "Спільномова", 20% малышей не понимают украинский язык, а 65% принадлежат к группе смешанного состава, пользуясь его в общении только 15% детей. Кремень также сообщил, что в 2023 году на контролируемой Украине территории работало на треть меньше детских садов, чем до начала вторжения России.

Документ отмечает, что только три школы остаются, где русский язык преподается как отдельный предмет. В 2023/2024 учебном году только 768 учащихся изучают русский язык как отдельный предмет. Тарас Кремень подытожил, что процесс дерусификации общего среднего образования не вызван изменениями в нормативно-правовой базе или административным давлением, а реакция украинского общества на военные преступления и геноцид, совершенные российской федерацией против украинского народа.

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