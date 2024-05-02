Дмитрий Кулеба отметил, что между 2014 и 2022 годами Украина провела почти 200 раундов переговоров с Россией, но новые также возможны при определенных условиях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не имеет смысла приглашать Россию на Глобальный саммит мира в Швейцарии, поскольку невозможно гарантировать ее добросовестность. Но есть возможность сделать Россию частью переговоров.

По словам главы украинского МИД, есть только два пути, чтобы убедить россию действовать добросовестно.

"Есть только два способа привести россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый – это успех на поле боя, а второй – коалиция стран, разделяющих одинаковые принципы и подходы. Именно поэтому на саммит не планируется приглашать россию как участника", – рассказал дипломат.

Таким образом, на саммите не планируется приглашать Россию как участника, поскольку его цель состоит в объединении стран с подобными принципами и подходами для дальнейших действий.

Отвечая на вопрос: "Какой смысл в мирном саммите без начавшей войну стороны?", Кулеба отметил, что между 2014 и 2022 годами Украина провела почти 200 раундов переговоров с Россией в разных форматах, но ничего не сработало и закончилось полномасштабным вторжением в 20 году.

Кулеба добавил, что когда коалиция стран будет сформирована, после этого может происходить коммуникация с россией, и Россия может быть частью переговоров.

Источник: Foreign Policy.

Последние новости Украины:

Украинцы могут получить штраф за игнорирование повестки: на какую сумму накажут уклоняющихся

Родной брат уже мобилизован: украинец уклонился от призыва, суд его строго наказал

"Это очень низко - прятаться": военный пристыдил мужчин, скрывающихся от призыва