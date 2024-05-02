Политический блоггер Карл Волох сообщил в своем Facebook, что ему удалось пообщаться с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Блогер спросил экс-командующего о его президентских амбициях. После отставки с должности некоторые говорили даже о том, что Залужному могли ограничить свободу, ведь он теперь почему-то не появляется в медиа.

Залужный отметил, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких ограничений. Напротив, его ждет назначение на должность посланника в Великобритании, и он уже готовится к этому.

Однако относительно будущей политической карьеры Залужный решил воздержаться от комментариев до конца войны, отмечает блогер. Он подчеркнул, что такое обсуждение может поразить интересы Украины в настоящее время. Однако когда его спросили о возможном участии в президентских выборах после окончания конфликта, Залужный отметил, что такая возможность не исключена.

Также во время разговора Волох поинтересовался возможностью уголовного преследования со стороны Офиса президента. По его словам, существует угроза возложения на Залужного "ответственности за саботаж подготовки к вторжению". Ответ Залужного был уверен: он готов к защите своих прав юридически, даже если это означает риск.

"Юридически мы готовы защищаться. Меня могут посадить без причины, но я готов рискнуть. А оттого, что мое имя будет связано с дестабилизацией ситуации в стране и угрозой суверенитета – нет", - говорит эксголовком.

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