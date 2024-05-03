Согласно данным суда, мужчина признан годным к мобилизации 8 февраля 2023 года, но на следующий день он не явился в ТЦК.

Мужчину, не явившегося на мобилизацию после получения повестки, осудили во Львовской области. Во время судебного заседания мужчина утверждал, что его заставили подписать документы, утверждая, что его "угнали по дороге на работу".

Об этом говорится в приговоре Жовковского райсуда Львовской области.

Согласно данным Жовковского райсуда Львовской области, мужчина признан годным к мобилизации 8 февраля 2023 года, но на следующий день он не явился в ТЦК для отправки на службу, тем самым уклонившись от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что мол "он был силой, по его мнению, похищен четырьмя работниками военкомата и незаконно доставлен в ТЦК. Он не возразил о прохождении военно-врачебной комиссии. Но затем его путем запугивания и угроз заставили подписать документы".

Мужчина утверждал, что обращался в Государственное бюро расследований, однако его жалобы не рассматривались. В ходе судебного заседания он также выразил мнение, что судьи находятся под давлением и что защита людей может привести к тому, что их родственникам будут вручать повестки.

Жолковский райсуд Львовской области не принял во внимание утверждение мужчины о его похищении, поскольку оно не нашло подтверждения.

В результате, мужчина был признан виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорен к году испытательного срока. Приговор может быть оспорен в апелляционной инстанции.

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