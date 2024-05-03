Хантер" присоединился к резерву Сил территориальной обороны в 2021 году и уже с первых часов полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 стал на защиту своей страны.

Александр, известный под позывным "Хантером", является военнослужащим Вооруженных сил Украины. Перед войной он работал фотографом и телевидением, но жизнь кардинально изменилась после начала войны. Историю Александра рассказали в пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП.

Военный рассказал о службе и предупредил украинцев в тылу.

"Хантер" присоединился к резерву Сил территориальной обороны в 2021 году и уже с первых часов полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 стал на защиту своей страны. Об истории Александра рассказывает пресс-служба Закарпатского ОТЦК и СП. Сам Хантер говорит, что никогда не ожидал, что станет военным.

Он служит в составе 72-го батальона 101-й бригады ТрО, под командованием 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", а также 5-й штурмовой и 24-й механизированной бригады. Его путь пролегал через Бахмут, Ивановское, Приволье и Времен Яр.

"Некоторые говорят: "Я не рожден для того, чтобы воевать". Защита родины - не только стрелять в кого-то. Есть много тыловых должностей, где люди могут приносить пользу. Кое-кто говорит, что по вере не может держать оружие. Хорошо, но ведь можно картофель почистить, сделать что-нибудь полезное, и даже тот же окоп выкопать», — говорит Александр.

По словам военного, чувство ответственности за родную землю следует воспитывать с детства, ведь в дальнейшем это может помочь. Кроме того, если бы люди имели больше патриотизма, уже давно сменили бы военных, которые на передовой находятся уже не один месяц.

"Людей на передке нужно заменять. Человек устает. Когда сидишь под обстрелами два дня, три, шесть, ты теряешь от усталости чувство страха, а это очень опасно. Если бы люди максимально все ушли, а не искали отговорки, и заменили бы 55- летнего мобилизованного в окопе, пусть бы он отдохнул и набирался сил.

Сейчас после полученных на войне ранений и контузий мужчина работает в ТЦК и СП в Закарпатье. Он также предупредил тех, что боится отправляться на фронт.

"Люди приезжают в учебный центр, часто едут за границу на обучение. В реальности только 30-40% непосредственно воюют и участвуют в боевых действиях. Остальные 60% - тыловики. Это люди, которые обеспечивают тех бойцов - одевают, кормят, ремонтируют технику" . Есть много людей, которые вообще никогда не увидят фронт. А вот фронт может переместиться и стать у нас, дома. .

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