Экстрасенс Дарина Фрейн провела ченнелинг с Анной Болейн и рассказала, что бывшая королева Британии думает о ЕС, о российско-украинской войне, и каким она видит разрешение конфликта.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Какие у вас будущие планы на сотрудничество с Украиной? Каким вы видите будущее Украины и Евросоюза?

Она говорит, что видит раскол, что Евросоюза не будет, что страны снова разделятся на автономии, не будет единой системы, не будет единой валюты. Она говорит, что это объединение ничего не принесло, а будущее Британии только за сменой семьи, новая семья даст новую кровь, и тогда род возродится.

Если говорить об объединении, то сейчас Британия активно налаживает отношения с Северной Европой, то есть со странами, которые сейчас будут помогать Украине покорять небо. Британия помогает Украине покорять воду. Почему напрямую не воюете с россией, а помогаете Украине воевать?

Говорит, что потому, что напрямую не получится.

Почему?

Тогда, говорит, поставят под удар своих граждан, а она беспокоится о них в первого очередь. Потому что уже бомбили во Второй мировой войне, вот тогда бомбили Британию.

Сможем ли мы говорить с россией с позиции силы при том, что Китай всячески поддерживает россию?

Она говорит, что это будет доступно только осенью, когда позиция силы будет обоснована. Когда мы освободим еще одну из своих областей полностью, тогда разговор с позиции силы состоится.

Как вы считаете, может ли в этом году произойти событие, которое переломит ход войны? И, по вашему мнению, какой может быть эта ситуация?

Говорит, это не на поле боя, это событие, которое случится в россии, когда сломается одна из основных вертикалей их власти, и будет либо предатель, либо перебежчик.

То есть это исключительно человеческий фактор, он не касается общества и не касается техногенной ситуации?

Нет.

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