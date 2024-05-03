Медиум Анна Атаманова рассказала, что кремлю действительно безразличны россияне, и они понемногу начнут выходить из этой искусственной информационной картинки.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Как пройдет инаугурация путина за кадром? Что будет происходить в кремле? Чего будут бояться? И что они по факту получат? То, что оно уже снято и сфабриковано, мы понимаем. А по факту что сейчас происходит в кремле?

Кстати, возвращаемся к вопросу об искусственном интеллекте. Я вижу, что для россиян подходит такая вариация, как просто включать периодически оповещения их президента, который абсолютно никуда не уезжает и очень боится, чтобы его не убили. Это в отличие от нашего президента, который всюду постоянно путешествует и, поверьте, на горячих точках и в тех событиях, где происходят ужасные обстрелы.

У нас быстро чинят все. Даже когда я была в Буче, вспоминаю, насколько быстро подключали и газ, и свет, и привозили воду, пищу людям. Я смотрю через свое видение, через свои видения, их люди, россияне («люди», возможно, для кого-то болезненно звучит это слово), народ россии чувствует действительно ненадобность. Они никому не нужны и оставлены просто один на один с собой, и это только начало.

Как быстро искусственный интеллект нарисует путина? Или он уже нарисован?

Ну, конечно, у них этих технологий высококачественных нет, и они просто пользуются давним методом монтирования кадров каких-то, заранее снятых или смонтированных, как с кадыровым. Мы говорили, что он тяжело болеет, не сразу он умрет, так вот и здесь (ред. – с путиным) сейчас вот происходит та же история.

Людей просто держат в искусственной какой-то картинке, заставляют их верить в то, что это Украина нападает, агрессивные украинцы, бандеровцы повсюду и везде, и НАТО с ними воюет, они вынуждены защищать свою «родину», россию. На самом же деле все это мыльный пузырь, все это заблуждение, и люди просто еще только начинают понимать происходящее. И это только начало.

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