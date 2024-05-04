Информация об выявленных нарушениях была уже передана в Офис Генерального прокурора для дальнейшего привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Во время аудита в Бородянском поселковом совете выявили нарушения на сумму 19,8 миллиона гривен в использовании средств, предназначенных на восстановление поселка. Основная часть нарушений касается отсутствия установки металлопластиковых окон, на которые должна идти часть выделенных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

К тому же работы по восстановлению окон и дверей проводились по ценам, превышающим рыночные. Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 миллиона гривен.

Также, согласно чек-листам программы "Восстановление", была предоставлена ​​денежная помощь на ремонт поврежденных домов в сумме 2,6 миллиона гривен. Однако аудиторы обнаружили, что такая же сумма была потрачена на те же работы, что привело к фактическому удвоению затрат.

В Госаудитслужбе объясняют, что подобный подход неэффективного использования государственных средств может привести к тому, что некоторые получают двойное финансирование за счет других налогоплательщиков.

Сообщается также, что информация об выявленных нарушениях была уже передана в Офис Генерального прокурора для дальнейшего привлечения виновных лиц к уголовной ответственности за растрату средств во время действия военного положения.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.