Находящийся под оккупацией руководитель порта в Мариуполе злоупотреблял властями, присвоив почти 12 миллионов гривен, предназначенных на фиктивный ремонт. Это может привести к лишению свободы сроком до 12 лет. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

По данным Государственного бюро расследований, перед началом полномасштабного вторжения 21 февраля 2022, и.о. директор госпредприятия заключил договор с частной компанией на проведение ремонтных работ. Однако по разным причинам они не были исполнены.

Позже этот госслужащий выехал на территорию, находящуюся под контролем Украины, где лично одобрил перечисление 11,6 миллиона гривен на счета частной компании за невыполненные работы.

В результате этого расследование у подозреваемого провели обыски, в ходе которых были изъяты наличные деньги и документы.

Сообщено, что должностному лицу предъявлено обвинение в растрате чужого имущества из-за злоупотребления своим служебным положением в условиях военного положения. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Также следователи обратились в суд с просьбой избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. При этом принимаются меры по возмещению нанесенного ущерба государству.

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