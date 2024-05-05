В ночь на 4 мая в городе Виноградов в Береговском районе Закарпатской области произошла стычка между местными ромами и работниками ТЦК. Конфликт возник после обвинений цыган из села Онок в похищении людей сотрудниками ТЦК.
В полиции прокомментировали конфликт с ромами.
По сообщению местных СМИ, ромы приехали в военкомат, имея при себе шины и поврежденные автомобили. Событие вспыхнуло после того, как одного из жителей Онок мобилизовали, несмотря на его утверждение о болезни и непригодности к военной службе. По словам местных, инцидент произошел после того, как он был остановлен на местном рынке 3 мая.
Во время беспорядков в Виноградове были слышны выстрелы, которые зафиксировали на видео, которое впоследствии появилось в сети. На кадрах видно, как после звуков выстрелов люди начинают разбегаться.
В полиции объяснили, что сотрудники ТЦК действительно стреляли, но выстрелы были предупредительными, поскольку группа лиц нарушала общественный порядок и совершала хулиганские действия.
Так, группа до 10 человек пыталась силой открыть ворота из-за недовольства в связи с мобилизацией их товарищей, поэтому сотрудники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы. В результате инцидента никто не пострадал. Виновным в совершении хулиганства грозит до 7 лет заключения.
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