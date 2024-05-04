В настоящее время правоохранители устанавливают всех людей, которые могли быть причастны к незаконному использованию бюджетных средств.

Во время ремонта Южного моста в Киеве, закрытом для общего доступа, обнаружено хищение почти миллиона гривен. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В ходе расследования, проведенного Департаментом стратегических расследований Национальной полиции Украины, было установлено, что виновные в злоупотреблениях применили стандартную схему замены материалов, что необоснованно привело к увеличению стоимости работ по договору.

Оперативники и следователи из Киева расследовали случай хищения во время ремонта Южного моста. По их данным, директор коммунального предприятия, ответственного за обслуживание мостов, заключил контракт на ремонт деформационных швов моста.

Подрядчик, получивший этот контракт через публичные торги, совместно с руководителем КП, произвели замену ремонтных материалов на более дорогие альтернативы, которые не были включены в смету или обнаружены в дефектном акте и не имели лучших характеристик. В результате этих действий государственный бюджет понес убытки на сумму почти миллион гривен, что было подтверждено экспертами.

Директору предприятия уже объявлено о подозрении по статье 191 часть 5 Уголовного кодекса Украины, касающейся присвоения или растраты имущества. В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, которые могли быть причастны к незаконному использованию бюджетных средств.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.