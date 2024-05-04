Сергей Стаховский убежден, что все украинцы готовы встать на защиту своей страны, но в этом вопросе есть один важный аспект.

Бывший украинский теннисист, а теперь военный Сергей Стаховский считает, что главной мотивацией для мобилизации является желание защищать свою страну, а не получение заработной платы. Он высказал такое мнение в ходе интервью для РБК-Украина.

Отмечая ситуацию на фронте, военный подчеркнул, что у армии ощутимо не хватает людей, и это требует немедленного урегулирования.

"Каждый день люди гибнут за то, чтобы у нас было время подготовиться, измениться и понять: это война, которую мы можем закончить либо победой, либо проигрышем, там нет нейтралитета", - добавил он.

Сергей Стаховский убежден, что все украинцы готовы встать на защиту своей страны, но в этом вопросе есть один важный аспект.

"По моему мнению, все украинцы готовы защищать свою страну. Единственное, в чем проблема, они хотят иметь понимание, что это равная история, что они, отдавая свой ресурс, теряя свою работу, делают это сознательно и что люди вокруг так же сознательно принимают решение", - утверждает он.

Стаховский высказал мнение, что уровень осведомленности в украинском обществе достаточно высок, а вот "уровень морального качества определенных структур, которые отвечают за то, чтобы страна двигалась, должен измениться".

Стаховский также отмечает, что хотя финансовый аспект в вопросе мобилизации важен, он не является решающим.

"В 22-м году, когда фактически никакой работы не было, войско было тем источником, который мог обеспечивать семью, но не считаю, что финансовая составляющая является правильной мотивацией", - говорит он.

Сергей объясняет, что главной мотивацией является то, что если украинцы не убивают врага, то он уничтожает все на нашей территории.

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