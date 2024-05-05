На площади Шандора Петефи мужчина, одетый в гражданскую одежду, оторвал шевроны из форменной одежды военнослужащего.

Произошла неоднозначная ситуация между военным и прохожим. Так, в центре Ужгорода прохожий подошел к военному и сорвал с него шевроны. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

Как сообщил журналист, в центре Ужгорода произошла непростая ситуация. На площади Шандора Петефи мужчина, одетый в гражданскую одежду, оторвал шевроны из форменной одежды военнослужащего и выбросил их на землю. Он добавил, что, по предварительной информации, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Все детали указанного инцидента должны расследовать полиция и военная служба правопорядка, поскольку данный видеоролик может быть вырван из контекста общей ситуации", - отметил Виталий Глагола.

Позже журналисту удалось выяснить , что этим мужчиной оказался также военнослужащий ВСУ, который сейчас проходит реабилитацию в городе после ранения.

"Его возмутило, что находившийся в форме военный — в состоянии алкогольного опьянения и этим стыдит ВСУ. Именно поэтому он сорвал с него шевроны. Мужчина в синей куртке на видео — гражданский", — рассказал подробности журналист.

Напомним, в Ужгороде произошел инцидент, когда группа женщин, среди которых были пенсионерки, вступила в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. Женщины пытались отстоять мужчину, которого пытались мобилизовать, утверждая, что сотрудники центра не имеют на это права.

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