Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко рассказал украинцам о традициях, не имеющих отношения к Пасхе.

Митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ, Александр Драбинко, пояснил, что среди многочисленных традиций Пасхи есть не имеющие отношения к христианским обычаям.

Во время интервью для "Телеграфа" он отметил, что среди христианских обычаев отсутствует традиция дарить подарки на Пасху. По его словам, этот праздник прежде всего – время для чествования Господа, а не для материальных проявлений внимания.

"На самом деле нет, такой привычки нет. Люди просто поздравляют друг друга со словами "Христос воскрес - Воистину воскрес" и обмениваются пасхальными яйцами, писанками. А что касается подарков, то это можно делать ежедневно. Итак, дарение подарков на Пасху - не традиция" , – подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский.

Согласно его мнению, лучше в Пасхальную неделю сосредоточиться на добрых делах. Например, оказать помощь бедному или поддержать нищего.

"Это будет самым лучшим подарком для самих нас и для тех, кому мы поможем", - добавил митрополит Александр.

Ранее Politeka также писала о том, сколько стоит пасхальная корзина в магазине для депутатов. Известно, что скупиться к Пасхе в этом году в одном из самых дорогих продуктовых магазинов Киева будет дороже минимальной месячной заработной платы.

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