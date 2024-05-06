После отчисления парня как мобилизованного перевели в учебный центр, "подконтрольный академии", Александр говорит, что его скоро должны отправить "на ноль"

21-летний военнослужащий Александр Попович сообщил, что его исключили из Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного из-за конфликта с администрацией и направили на военную службу на передовую.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что возможность выходить с территории академии в выходные и праздничные дни имели только женатые курсанты, находившиеся на попечении, а также те, чьи родители приезжали за ними на контрольно-пропускной пункт или имели особые связи в академии.

Также Попович отметил, что эта система вида на жительство вне академии сохраняется несмотря на его жалобы руководству факультета. Должностные лица прибегали к давлению на личный состав, имеют факты место унижения курсантов, использование должностными лицами ненормативной лексики, неоднократно унижали девушек по признаку пола. Имеются здесь и меры физического воздействия к курсантам со стороны должностных лиц.

Курсанты приняли коллективное решение обратиться во Временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих.

По словам молодого человека, эта комиссия прибыла в Академию и выявила ряд нарушений, в том числе нарушения по порядку предоставления увольнений.

Когда руководство узнало об обращении, начальником курса было инициировано служебное расследование за выход из строя без разрешения в отношении курсанта, а именно по 402 статье Уголовного кодекса Украины – неповиновение.

После конфликта с руководством факультета ученый совет принял решение об отчислении Александра Поповича. Он утверждает, что заместитель начальника факультета обвинил его в серьезных нарушениях, в частности, в применении буллинга к подчиненным при исполнении обязанностей командира группы, ударив их, использовав электрошокер, обидев курсанток и потребовав от них подарки на свой день рождения. Попович отрицает все эти обвинения.

После его отчисления как мобилизованного военного перевели в учебный центр, находящийся под управлением академии. По словам Александра, его скоро должны отправить на передовую.

На странице в Facebook Академии сегодня появился пост о том, что в Сети распространяется "скоординированная дискредитационная кампания, направленная на дестабилизацию ситуации в военном учебном заведении, внесение раздора в военную среду и нанесение имиджевых потерь украинскому войску".

В то же время в посте конкретно не указывается, что речь идет именно об Александре Поповиче.

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