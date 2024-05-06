Командир минометной батареи 102 бригады из Ивано-Франковской области служит в течение двух лет на юге Украины.

Командир минометной батареи 102 бригады из Ивано-Франковской области рассказал о своей службе и предупредил украинцев.

На Facebook -странице 102 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ появилась история Ивана, командира минометной батареи 79 батальона, который служит в составе 102 отдельной бригады в течение двух лет на юге Украины.

По его словам, большинство присоединившихся к ним военнослужащих являются добровольцами. Никто с минометным делом не был связан, но потихоньку кое-чему научились из интернета, кое-что показали офицеры.

Командир минометной батареи Иван также подчеркивает значимость взаимопомощи и обмена знаниями в собственном подразделении. Он отмечает, что бойцы всегда готовы делиться опытом и учить новобранцев.

"У нас все люди — взаимозаменяемы. Если мы работаем с расчетом, то каждый знает свою работу и выполняет то, что от него требуют. Но, несмотря на это, стараемся друг другу что-то подсказывать", — делится Иван.

Как командир Иван активно пользуется планшетом для выполнения минометных расчетов - это облегчает и ускоряет его работу. Кроме того, он призвал простых украинцев готовиться к боевым действиям.

"Я считаю, что каждому нужно готовиться. Если тебя сейчас не трогают, это не значит, что ты можешь расслабиться и думать, что меня как-то обойдет. Ребята не вечны. И нужно готовиться", — объясняет Иван, командир минометной батареи.

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