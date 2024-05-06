Обвинительные акты в отношении организатора и трое участников преступной группы направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Киевской области злонамеренную группу, возглавляемую депутатом одной из территориальных общин Бориспольского района, будут судить за подозрение в мошенничестве с земельными участками на сумму более 1,6 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

По версии следствия, организатором преступной схемы был депутат, вместе с сообщниками пытавшийся завладеть земельными участками в районе. Группа включала главу садового общества, государственного регистратора кадастровых данных и еще одного человека.

Они обнаруживали свободные земельные участки и размещали объявления об их продаже в сети Интернет для привлечения покупателей. Обвиняемым грозят значительные сроки заключения за совершенные преступные действия.

После изготовления поддельных документов злоумышленники оформляли право владеть земельными участками на имена подставных лиц и отчуждали их покупателям. За полученные средства от сделок группа распределяла между собой. В общей сложности, участники схемы незаконно "заработали" более 1,6 миллиона гривен.

Следствие завершило расследование фактов мошенничества, использования поддельных документов и легализации незаконно полученного имущества. Обвинительные материалы по организатору и трем участникам группы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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