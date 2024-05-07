Военный психолог Андрей Козинчук объяснил, что законопроект о мобилизации был создан без участия военных и это "совершенно отвратительно".

Процедура пересмотра приговора военно-врачебной комиссии (ВЛК) вызывает сомнения в связи с ее недостаточной прозрачностью и сложностью обжалования в суде.

Это утверждает военный психолог Андрей Козинчук, который высказался по этой теме во время программы Ранок.LIVE, обсуждая новый закон о мобилизации.

Он подчеркнул, что обращение в суд выглядит привлекательно только на бумаге, а в реальности все не так радушно. Большинство его ребят-пехотинцев не имеют определенных юридических знаний и воли для того, чтобы сказать: "Здравствуйте, судья! Я протестую". Эта процедура в законе не четко прописана и совершенно непонятна военным.

Он также добавил, что законопроект был создан без участия военных и это "совершенно отвратительно".

"Она написана людьми, которые сидят либо на Банковой, либо на Грушевского, это точно не военные писали. Нам ничего не понятно. Мы знаем, что те больные, которые есть, их не спишут, а их просто могут перевести в какое-нибудь другое подразделение. Поэтому куцо, безобразно и совершенно отвратительно. Мне очень грустно, что эти люди советуются с юристами, а не с военными", – подчеркнул Андрей Козинчук.

Военный психолог выразил сомнения в том, поможет ли процедура прохождения ВЛК избежать проблем со взяточничеством.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине приговорено к наказанию.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.