Мать мужчины прибыла в центр комплектования 5 мая, чтобы передать документы, но ей сообщили о смерти сына.

В Криворожском Территориальном центре комплектования умер военнообязанный. Трагедия произошла 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ТЦК.

Мужчина прибыл в Саксаганский ТЦК в Кривом Роге для прохождения ВЛК и подготовки к обучению. В результате внезапного обострения состояния здоровья военнообязанный умер.

"Резкое ухудшение здоровья военнообязанного сопровождалось признаками эпилептического нападения. Была немедленно вызвана скорая медицинская помощь, до прибытия которой военнообязанному оказывалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Мать мужчины прибыла в центр комплектования 5 мая, чтобы передать документы, но ей сообщили о смерти сына от эпилептического нападения. Представители ТЦК сообщили, что прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции подтвердили биологическую смерть без признаков физического воздействия. Ведется следствие по поводу обстоятельств его смерти.

Напомним, что в Тернопольской области произошла трагедия в территориальном центре комплектования: военнообязанный умер в помещении учреждения.

По информации правоохранителей, 49-летний мужчина из Чертковского района в состоянии без сознания доставлен в местную больницу. Он был обнаружен на территории роты охраны местного ТЦК. Медицинские работники установили, что у мужчины произошло нападение судом, а в анамнезе указана эпилепсия.

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