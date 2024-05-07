Обостряется ситуация с мобилизацией — абсолютно нормально, что человек не хочет на войну, но задача государства разными способами подтолкнуть его к правильному выбору.

Верховная Рада Украины сумела, наконец, принять в целом мобилизационный законопроект №10449, в котором несколько ужесточили меры по уклонению. Однако этот закон не решает всех проблем с мобилизацией. Журналист Юрий Бутусов в интервью Radio NV рассказал о проблемах с ТЦК и мобилизации, которую власти бросили на произвол судьбы.

Он подчеркнул, что система ТЦК работает неправильно. К примеру, в ТЦК нет права кого-то задерживать и куда-то везти. Это полиция имеет право, если человек уклоняется, задержать и довозить, а полиция этого не делает.

Кроме того, Бутусов обратил внимание, что также у нас нет электронного учета, в ТЦК его не сделали, никого во власти это не беспокоит. ТЦК должны рассылать бумажные повестки, эффективность их просто мизерная — на бумагу у нас уходит средств гораздо больше, чем вообще эффективность всех этих мер.

"Поэтому говорить, что система ТЦК работает, - это очень громкое заявление. К сожалению, ТЦК у нас абсолютно в полном хаосе, ничем не обеспеченные и полностью заваленные лишней, никому не нужной бюрократической работой вместо реального обеспечения - правового и ресурсного", - делает заключение Бутусов.

К тому же Бутусов рассказал, что ТЦК и вообще мобилизационная система работает без необходимого законодательного обеспечения. И новый закон ничего не сделал, вообще никаких средств ни контроля, ни принуждения он ТЦК не предоставил. Там некоторые нормы просто упрощают эту работу, но, к сожалению, никакого повышения эффективности работы от этого не будет.

Журналист объясняет, что до сих пор в Украине не вступил в силу электронный учет. ТЦК не знают, кого призывать, где присылать повестки, кто у нас чем занят. У нас до сих пор нет плановой мобилизации военнообязанных и нет понимания, а сколько их у нас в стране.

"У нас абсолютно абсурдная система. Вопрос организации мобилизации людей - это вопрос исключительно только офицеров ТЦК, которым государство не предоставило никаких необходимых полномочий для работы, чтобы они сами делали мобилизацию. Вот такой парадокс", - раскрыл Юрий Бутусов.

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