Во Львовской области судили работника Территориального центра комплектования, который был за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения.

Во Львовской области рассматривали дело в отношении работника Территориального Центра Комплектования (ТЦК), управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Согласно приговору суда, он был оштрафован на 17 тысяч гривен и лишен права управлять автотранспортом в течение года.

Эта информация сообщила ZAXID.NET во вторник, 7 мая. Приговор суда утверждает, что работник РТЦК в Радехове 18 марта 2024 года управлял автомобилем Renault Megane Coupe в Яворове в состоянии наркотического опьянения. Он отказался пройти медицинское освидетельствование, а во время остановки подтвердил, что перед этим употребил наркотики.

В ходе судебного разбирательства работник ТЦК отрицал свою вину, утверждая, что не прошел медосмотр из-за спешки. Однако судья Наталья Швед тщательно рассмотрела все доказательства, включая видеозапись с места остановки, и приняла решение признать его виновным.

Таким образом, приговором суда был наложен штраф в размере 17 тысяч гривен и запрет на управление транспортными средствами в течение года. При этом решение суда может быть обжаловано.

Ранее Politeka также писала о военнообязанном, который распрощался с жизнью прямо в помещении ТЦК. Прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции утверждают, что это была биологическая смерть без признаков физического воздействия.

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