Военный служил в Ровенской области в должности командира танка, после чего решил избегать службы и покинул воинскую часть.

Ровенский апелляционный суд вынес приговор главному сержанту ВСУ за дезертирство. Военнослужащий Вячеслав самовольно покинул воинскую часть более года и за это был привлечен к уголовной ответственности. Об этом говорится в приговоре суда.

По данным приговора суда от 30 апреля, обвиняемый служил в Ровенской области в должности командира танка. 6 января 2023 он решил покинуть воинскую часть и уехать домой на Полтавщину, утверждая, что это связано с болезнью матери. В течение следующего года он не являлся на службу.

Суд первой инстанции освободил главного сержанта от основного наказания и назначил 3 года испытательного срока с лишением воинского звания, однако апелляционный суд отменил приговор. Судья Татьяна Збитковская признала Вячеслава М. виновным по ч. 4 ст. 408 УК (дезертирство, совершенное в условиях военного положения) и назначила 5 лет тюрьмы.

Напомним также о похожей ситуации. Так, в Здолбунове за дезертирство осудили сапера из Ивано-Франковской области.

Он должен был вернуться в воинскую часть, однако в этот день не явился. После чего месяцами скрывался. В суде обвиняемый признал вину и просил назначить ему минимальное наказание. Суд признал обвиняемого виновным в дезертирстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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