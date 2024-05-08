Для своих детей она хотела купить новое жилье и пыталась получить кредит через программу "єОселя" - но все произошло совсем не так, как рассчитывала женщина.

Недавно военнослужащая Евгения Колесниченко поделилась на своей странице в Facebook своими неудачами в попытке получить кредит на приобретение жилья для своих троих детей через программу "єОселя". Военная с тремя детьми буквально стала заложницей бюрократии.

Евгения Колесниченко и ее семья родом из Авдеевки, где проживали до начала первого вторжения россии в 2014 году. В том же году они переехали в Киев. Евгения и ее муж Евгений воспитывали троих детей. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году оба были готовы защищать свою страну, но решили, что служить уйдет только один из них.

Трагический случай произошел в ноябре 2022 года во время обороны Бахмута, когда Евгений погиб, наступив на мину. Оказавшись вдовой, Евгения вернулась из-за границы, где скрывалась с детьми, и вступила в ряды ВСУ. Она стала парамедикиней и получила позывный Ивга.

Для своих детей она хотела купить новое жилье и пыталась получить кредит через программу "єОселя". Но все произошло совсем не так, как рассчитывала женщина.

"Умные законодатели решили, что если я получила компенсацию за гибель мужчины, то не могу оформить ипотеку. Также я не могу ее оформить, потому что я мобилизована, а не подписала контракт. Вся соль в том, что компенсацию после гибели сейчас разбивают на 4 года — чтобы накопить, я должен подождать", - рассказала военная.

Она дополнила, что получает за гибель мужчины только треть средств от общей суммы выплат. Остальные компенсации заморожены — она принадлежит родителям мужчины, которые сейчас находятся на оккупированной территории. Поэтому они не могут ни получить выплаты сами, ни отказаться от них в пользу внуков.

Евгения обратилась за консультацией к юристам, чтобы разобраться, почему она не может получить государственный кредит. После консультации выяснилось, что согласно правовым нормам, она может получить только один вид помощи — компенсацию за гибель мужчины. Это означает, что он не имеет права на другую форму государственной поддержки.

"Адвокаты объяснили, что если я получаю эту компенсацию за гибель мужа, то больше ни на что не имею права от государства. военнослужащая, у меня нет на это времени", - подчеркнула Евгения Колесниченко.

Источник: hromadske.

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